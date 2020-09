6ix9ine donne son album dans la rue !

6ix9ine a décidé de distribuer son album gratuitement dans la rue...

Quand on s'est venté pendant des mois et des mois d'être bien au-dessus de la concurrence, notamment en termes de chiffres, et qu'on se prend une belle claque derrière la tête à la fin de la première semaine, forcément on n'est pas bien. C'était arrivé à 50 Cent lors de son clash contre Kanye West, à la fin des années 2000. Ça arrive aujourd'hui à 6ix9ine qui, après avoir trollé la moitié du game sur les ventes pendant toute sa carrière, vient de se manger un échec cuisant, infligé par Big Sean.

L'album "Tattle Tales" ne s'est écoulé qu'à 50 000 exemplaires en première semaine, deux fois moins que pour Big Sean. Du coup 6ix9ine est passé en mode "déprime". Hier, il arrachait les affiches à son effigie dans les rues de New-York. Aujourd'hui, il s'est carrément fait filmé en train de distribuer ses albums gratuitement dans la rue. Le pire dans tout ça est qu'une personne refuse de prendre le disque, même si d'autres personnes n'hésitent pas à gratter l'album et un selfie en prime.

6ix9ine n'est pas un génie du rap, mais il est à coup sûr un génie de la communication et du marketing. Tout ça est évidemment calculé et même si on n'aime pas le personnage, on peut reconnaître qu'il sait être très drôle quand il fait de l'auto-dérision, pas seulement quand il clashe les autres.