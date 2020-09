Freeze Corleone : les chiffres fous de "La Menace Fantôme" !

Freeze Corleone a fait un départ tonitruant avec son projet "LMF".

Parmi les grandes satisfactions de cette rentrée 2020, on est obligés de parler du phénomène Freeze Corleone et de la sortie de son album "La Menace Fantôme". Un projet quasi-mystique, tant l'attente et l'univers qui l'entourent étaient opaques et pesants. Avec Alpha Wann, Alpha 5.20, Shone, Le Roi Heenok, Despo Rutti, La F, Ashe 22, Osirus Jack, Kaki Santana et Black Jack, le rappeur porte-drapeau de la 667 est arrivé bien entouré pour mettre une grosse secousse dans le Rap Game.

????7 morceaux de « La Menace Fantôme » font partie du Top 10 Spotify France.



6/10 pour Apple Music.



Une grosse première semaine en approche pour Freeze Corleone. pic.twitter.com/9POt1IiAYN — RAPLUME (@raplume) September 12, 2020

Sorti le 11 septembre, date hautement symbolique pour le Prof Chen (il a déjà sorti plusieurs projets à cette date, notamment le célèbre "F.F.O." avec son groupe CFR, en 2015), le projet affiche déjà des chiffres affolants. Pour commencer, son featuring "Rap Catéchisme" avec Alpha Wann, s'est glissé à la quatrième place du top Genius mondial. On connaît l'importance des textes pour le public rap français, mais la performance reste tout de même incroyable. Elle s'explique notamment par une communauté de fans très soudée, qui ne perd pas une seconde pour aller annoter les lyrics et faire ainsi découvrir aux nouveaux le sens des paroles de Freeze Corleone, parfois complexes.

-

???? FREEZE CORLEONE ????



5,2M de STREAMS spotify en 24H ⏲️



Leto c'était 3,2M???? , Kaaris 3,6M ????



CHEN ZEN MARQUE L'HISTOIRE ???? pic.twitter.com/qOPnD5STfU — Hip Hop Ultimate Team ???? (@HH_UltimateTeam) September 12, 2020

Quand on s'intéresse aux streams, là encore Chen Zen se démarque, dribblant la concurrence avec ses 5,2 millions de streams en 24 heures, uniquement sur Spotify. 7 morceaux de "LMF" font d'ailleurs partie du top 10 Spotify France, et 6 morceaux dans le top 10 Apple Music. On aura donc certainement une des premières semaines les plus impressionnantes de l'années pour Freeze Corleone, qui travaille dans l'ombre pour ça depuis des années. C'est en tout cas tout le bien qu'on lui souhaite !