Sadek et DJ Kore produisent la BO de "En passant pécho"

Sadek et DJ Kore mettent un pied dans le cinéma. Les artistes vont produire la BO du film tant attendu "En passant pécho". Une réadaptation de la mini-série à succès. La fiction sortira prochainement sur Netflix.



Grosse promotion pour le rappeur Sadek. Il va être le producteur exécutif de la bande-son du film "En passant pécho". Elle sera produite par DJ Kore. La fiction va être prochainement accessible sur Netflix. C’est l’auteur de "Y'en a" lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux.

Les sanz je suis fier de vous Annoncer que je suis producteur Exécutif de la bande son du film «En passant pêcho » qui sera sur @NetflixFR

C’est le premier projet que je bosse (officiellement) avec @thedjkore et je peux vous dire que ça s’est pas mal passé du tout ???????????????? pic.twitter.com/ZFAUcljKtF — sadek (@Sadekniuum) September 10, 2020

Il est fier et c’est bien normal ! Celui qui a défendu la chanteuse Aya Nakamura a décroché le jackpot. "En passant pécho" est à l’origine une mini web-série créée en 2014 par Julien Royal et Nassim Si-Ahmed. Cette dernière a explosé les scores avec 300 000 abonnés et plus de 27 000 000 de vues. Pour ceux qui sont passés à côté, on vous fait un petit résumé. C’est l’histoire de deux dealers pas doués du tout, accros à la cocaïne. Ils trouvent toujours le moyen d’être dans toutes les embrouilles. Le genre de série où on accroche direct ! Alors imaginez le film...

Pour l’instant, on a aucune précision sur la date de sortie du film et de la BO. Mais le projet devrait arriver en 2021.