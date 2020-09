Conway The Machine : le tracklisting de "From King To A God"

Plus un clip avec Method Man.

Conway The Machine a modifié la tracklist de son prochain album "From King To A God". Quelques jours à peine avant sa date de sortie le 11 septembre, le rappeur de Griselda Records a révélé la mise à jour avec une vidéo du single principal du LP "Lemon" avec Method Man.

A l'origine, le projet ne devait contenir que 11 chansons. Finalement, il y en aura 15. Les morceaux ajoutés contiennent des tracks produits par DJ Premier, Murda Beatz et Khrysis ainsi que des intermèdes du regretté DJ Shay, le menrtor du crew de Baltimore. L'album de Conway sera d'ailleurs la première sortie de Griselda Records depuis son décès en août dernier. En effet, les sorties prévues de Armani Caesar and Westside Gunn ont été reportés suite la mort de DJ Shay.

Alchemist, Havoc, Daringer, Hit-Boy, Erick Sermon et Beat Butcha sont toujours là en tant que producteurs. Westside Gunn, Benny The Butcher, Freddie Gibbs, DeJ Loaf et Lloyd Banks comptent parmi les invités.

Mais il y a surtout Method Man dont le titre avec Conway vient d'être lâché en vidéo.

Retrouvez la tracklist de "From King To A God" ici :

1. From King…

2. Fear Of GOD f. DeJ Loaf

3. Lemon f. Method Man

4. Dough & Damani

5. Juvenile Hell f. Havoc, Lloyd Banks & Flee Lord

6. Words From Shay Interlude

7. Front Lines

8. Anza

9. Seen Everything But Jesus f. Freddie Gibbs

10. Words From Shay Interlude 2

11. Spurs 3 f. Westside Gunn & Benny The Butcher

12. Forever Droppin’ Tears f. Elcamino

13. Words From Shay Interlude 3

14. Jesus Khrysis

15. Nothin Less Or More