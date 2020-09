Wiz Khalifa sort sa mixtape "Big Pimpin" pour son anniversaire

Le tape est dispos sur Datpiff.

Wiz Khalifa qui vient de fêter ses 33 ans le mardi 8 septembre a fêté cette grande occasion avec la sortie de sa mixtape "Big Pimpin", son quatrième projet de l'année 2020 mais le premier à aller au-delà des sept titres.

En effet, dans "Big Pimpin", le chef du Taylor Gang envoie 17 trakcs et beaucoup de featurings avec les apparitions de Curren$y, Chevy Woods, Young Deji tandis que les productions sont assurées par Harry Fraud, Statik Selektah, Mufasa et Ta. Pour le moment, la mixtape ne peut être trouvée que sur la plateforme Datpiff mais pas encore sur celles qui font du streaming.

Retrouvez aussi le tracklisting ci-dessous :

1. TMZ Intro

2. Slim Peter

3. Number Song f. Ytiet

4. Car Skit

5. That’s Us f. Bootsyano

6. Prove It f. Curren$y

7. Area Codes f. Young Deji & Sosamann

8. Play It Smart f. Chevy Woods & Saxlrose

9. Top Down

10. Good Time f. Young Deji

11. TMZ Skit

12. No Time

13. Pony f. Young Deji

14. All Week f. Young Deji

15. No Chaser f. Saxlrose

16. Tap f. Chevy Woods & Narissa

17. Player Shit f. Young Deji