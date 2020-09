Zola : un extrait d'un inédit dévoilé par DJ Kore !

Le directeur de label de Zola a lâché une exclusivité de l'artiste.

Zola va nous lâcher du lourd bientôt. C’est ce qu’affirme DJ Kore le boss du label AWA sur lequel est signé le rappeur d'Evry. Ce dernier a même publié un extrait en exclusivité sur sa story Instagram.

Zola va bientôt faire parler de lui. On a envie de dire "encore", parce que le rappeur s’implante de plus en plus dans le rap game français. L'année dernière, l’artiste s’est vraiment imposé dans le paysage musical urbain. Il a sorti son premier album studio intitulé "Cicatrices". Ça n’a pas été facile pour lui puisque son projet a été livré en même temps que le titanesque "Deux frères" de PNL. Mais il a réussi à franchir cet obstacle avec brio. Le rappeur a même décroché le disque de platine.

Plus rien ne fait peur à l'auteur de "Wow", et il compte encore le prouver. Il charbonne en studio ces derniers temps et il se dit même que son album serait bouclé. L'artiste veut livrer un nouveau projet à la hauteur des attentes de son public. Il avait juré à la fin du mois d’août que son deuxième album studio arriverait rapidement. On a l’impression qu’il va respecter cette promesse à 100%. On en est encore plus sûrs depuis ce mercredi 8 octobre. DJ Kore, le boss du label AWA où se trouve Zola, a fait de grosses révélations. Il a publié dans sa story Instagram un extrait d’un inédit du rappeur. On a le droit à 30 secondes de pur kif. Trop peu à notre goût vu la qualité du son. Ecoutez ce bijou, ça promet d’être une vraie tuerie :

????Nouvel extrait inédit de Zola !pic.twitter.com/F04Rd80CYz — RAPLUME (@raplume) September 9, 2020

On attend qu'une chose : la date de sortie de l'album !