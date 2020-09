6ix9ine : son album est un flop selon DJ Akademiks

Akademiks reconnaît l'échec de 6ix9ine.

Plus le verdict approche, plus les chiffres de vente de l'album de 6ix9ine, "Tattle Tales" semblent mauvais, en tout cas bien au-delà des espérances du rappeur aux cheveux colorés. De 150 000, il est déjà passé à 50 000 et les dernières estimations le voit plus autour de 40-45 000 exemplaires vendus en première semaine. Même son plus fidèle soutien, DJ Akademiks l'a admis, c'est un "flop"...

Si même DJ Akademiks, pourtant un très proche de 6ix9ine qualifie son album de "flop", c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de négatif autour de ce projet. Très attendu, porté par des clips aux millions de vues comme "Gooba" ou "Trollz", il n'a pourtant pas l'impact espéré par le rappeur de Brooklyn. Spécialiste des chiffres, Tekashi sait bien que c'est un échec, Akademiks également et il a expliqué pourquoi dans une vidéo.

"Tu as une chanson n°1 au cours des deux derniers mois, tu as fait tout ce travail de troll - rendre hommage à Nipsey Hussle à LA, aller à O Block à Chicago - tu as balancé des mecs et tu ne vas vendre que 50 000 au cours de la première semaine. Tu ne peux pas être le gars des chiffres alors que les tiens sont plus faibles que ceux des mecs dont tu te moques, ça n'a pas de sens... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si vous le demandez, il aurait dû vendre entre 200 000 et 300 000."

Akademiks a finalement les mêmes arguments que 6ix9ine, il blâme les radios qui n'ont pas joué le jeu mais reconnait aussi que 6ix9ine a "brûlé beaucoup de cartouches" avant même son arrestation.

"Maintenant, c'est le roi des trolls, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'est pas dedans, les radios ne veulent pas le jouer, en particulier celles qui jouent du hip-hop, elles ne vont pas le jouer car pour leur audience, il reste un rat. Donc, pas de radio..."

Le reste de son argumentation est aussi celle développée par 6ix9ine, c'est-à-dire qu'il reconnaît aussi que les plateformes de streaming ne l'ont mis dans aucune de leurs playlists. A force de jouer avec le feu, 6ix9ine s'est brûlé...