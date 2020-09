Cardi B et Megan Thee Stallion marquent l'histoire au Royaume-Uni

"WAP", le titre des deux rappeuses entre dans l'histoire...

"WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion est numéro un dans beaucoup de pays du monde. Le single des deux rappeuses a atteint le sommet du classement des singles au Royaume-Uni notamment devenant ainsi la première collaboration de rap féminin à accomplir cet exploit. "WAP" est arrivé en première position du classement britannique durant la quatrième semaine, détrônant ainsi la première entrée de la semaine précédente - Joel Corry et sa collaboration avec MNEK pour "Head & Heart".

"WAP", qui a été dans le Top 4 depuis sa sortie, s'est vendu à environ 65 000 exemplaires avec 8,5 millions de streams au cours de sa semaine en tête des charts au Royaume-Uni. Le succès est d'autant plus significatif car c'est le premier single numéro 1 pour de Cardi et Megan au Royaume-Uni. En effet, Cardi a déjà atteint le top 5 avec le morceau "Finesse (Remix)" en featuring avec Bruno Mars en 2018. Tandis que du côté de Megan, son titre "Savage" a atteint la troisième place au moins de mai lorsqu'il buzzait sur Tiktok avec la chorégraphie mythique. Il y a un mois, "WAP" a fait ses débuts en première place du Billboard Hot 100. Le single de Cardi et Megan est entré dans l’histoire en accumulant 93 millions de streams, du jamais vu pour une chanson en première semaine après sa sortie. Le tube est sur la bonne voie pour une double certification platine.

D'ailleurs, le clip officiel des deux rappeuses accompagnées de guests cumule déjà plus de 176 millions vues sur YouTube en ce début de semaine.