SCH et Julien Doré : bientôt la collaboration ?

SCH et Julien Doré pourraient faire un feat.

SCH et Julien Doré pourraient travailler ensemble dans un futur plus ou moins proche. Les deux artistes se kiffent vraiment et sont admiratifs du travail de l’autre. C'est en tout cas ce qui ressort de leurs déclarations respectives de ces derniers jours.

Imaginez un son entre SCH et Julien Doré ? Ce serait dingue ! Ils sont tous les deux décalés, atypiques et aiment prendre des risques. Julien Doré vient de lâcher son nouvel album "Aimée". A cette occasion, il a fait la tournée des médias pour faire sa promo. Pendant une interview, on l'a questionné sur la collaboration qu’il rêverait de faire (avec un artiste vivant ou mort). Sa réponse a été immédiate : "Non, non, il est bien vivant, c’est SCH. J’aimerais beaucoup faire quelque chose avec lui, sur un morceau qu’on pourrait faire ensemble. Je lance un petit message… Et je l’embrasse". On ne peut pas être plus explicite.

Il semblerait que ce kif soit réciproque. Celui qui fait partie de la team qui cartonne en ce moment avec "Bande Organisée" avait déjà affirmé depuis longtemps adorer le chanteur français. En décembre dernier, il déclarait : "J’écoute pas que du rap. Je kiffe Julien Doré par exemple. […] Il déchire, il a une musicalité de ouf. Y’a plein de feats improbables que j’aimerais faire. Bon après il faut prendre le temps, et qui sait, peut-être que c’est dans les tuyaux, on ne sait pas, on verra. […] Ce serait caillera de ouf, moi j’aime trop ce qu’il fait. Je ne le connais pas mais je connais ses musiques. […] Je crois qu’il est un petit peu barré, tu vois, j’aime bien moi ça, il déchire. […] Mon garçon, si tu nous entends, on te sollicite".

On espère que ça se fera rapidement d'autant que les deux artistes semblent très motivés. Ça promet d’être fou.