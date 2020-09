Kendrick Lamar : trois titres inédits fuitent sur le Net !

Bientôt le retour de Kendrick dans les bacs ?

SI on devait faire un classement des meilleurs rappeurs en activité, Kendrick Lamar serait probablement dans le peloton de tête. Ses trois derniers albums ont été d'énormes cartons, notamment "Damn", le dernier en date, sorti en 2017. Mais voilà, trois ans sans projet solo dans les bacs, ça commence à faire long, surtout à la vitesse où va le Rap aux USA. De nouveaux rappeurs talentueux sont découverts chaque jour et celui qu'on surnomme K.Dot a l'air décidé à revenir prendre son trône.

KENDRICK LAMAR SHOOTING A MUSIC VIDEO IN L.A pic.twitter.com/apyI4oMzAo — Hiiipower - TDE News (@hiiipowers) September 2, 2020

C'est en tout cas ce que semblent suggérer les dernières infos en notre possession. En effet le rappeur a été aperçu en plein tournage de clip à Los Angeles. De plus, 3 morceaux inédits ont fuité sur la Toile, avec chacun une ambiance musicale bien spécifique. On ne sait pas si "Guilty Conscience" (un clin d'oeil au titre d'Eminem et Dr. Dre), "Somebody" et "Prayer" seront présents sur le projet qui est désormais attendu depuis longtemps.

Mais ça nous montre bien toute la palette de Kendrick Lamar, qui montre qu'il est avant tout un grand lyriciste et capable de s'adapter à tous genres d'ambiances, au-delà des derniers bangers sur lesquels on l'a vu apparaître. L'ambiance des 3 morceaux est d'ailleurs assez apaisée. Voilà qui fera du bien en cette période tristement violente...

On vous laisse découvrir ça et nous dire ce que vous en pensez !