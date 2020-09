SCH valide la reprise de son couplet par Rudy !

La reprise du couplet de SCH sur "Bande organisée" est validée par le S, oui mon gaté !

Les gens ont encore aujourd'hui du mal à le comprendre, mais le rap est la musique la plus écoutée en France. Ce qui fait que tout le monde en écoute d'une manière ou d'une autre, peu importe l'âge, la couleur, la ville d'origine. La preuve la plus récente, c'est la reprise d'un des cartons de l'année, "Bande Organisée", un morceau 100% marseillais où se réunissent Jul, SCH, Kofs, Soso Maness, Naps, Elams, Solda, et Houari. Une reprise devenue culte, interprétée par le désormais célèbre Tonton Rudy !

Le chauffeur routier de 53 ans, habitant de Lille, a en effet produit un joli playback sur les paroles du couplet de SCH. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on y voit le quinquagénaire expliquer qu'il est un grand fan de SCH depuis plusieurs années, qu'il écoute même ses albums en boucle. Dès la sortie du morceau "Bande Organisée", il a donc voulu marquer le coup, car la chanson lui a plu (comme à beaucoup de monde).

La vidéo de Rudy a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois. C'est même finalement SCH qui a fini par tomber dessus. Il s'est d'ailleurs exprimé à travers un message d'amour sans équivoque : "On t'aime Rudy tye un king mon gâté", employant cette formule devenue célèbre. Un routier de 50 ans qui rappe du SCH, comme le dirait le rappeur, "c'est carrément incroyable mec". Une preuve de plus que la musique rassemble tout le monde.