6ix9ine se confie au Billboard

6ix9ine a parlé à un journaliste du Billboard, en clashant Kylie Jenner et Travis Scott.

Ces dernières années les chiffres ont pris une importance considérable dans le rap. S'ils en ont toujours eu pour les rappeurs et l'industrie, la presse et les auditeurs semblent également s'y intéresser beaucoup plus qu'avant. Quand on pense aux chiffres, on pense immédiatement au célèbre classement Billboard américain, sacro-sainte référence en la matière. Mais l'institution n'est aujourd'hui plus intouchable, en tout cas pas pour Tekashi 6ix9ine qui s'est fait un plaisir de les allumer régulièrement depuis son retour aux affaires.

En conférence vidéo avec le journaliste du Billboard Carl Lamarre, il s'est confié sur cette opposition. "Tout le monde était contre moi. Les radio m'ont black-listé, les playlists m'ont black-listé. J'avais l'impression que le Billboard en avait après moi, juste parce que j'ai dit 'Comment pouvez-vous continuer à acheter des packs?' Vous pensez que si j'achète un Gloss à lèvres en même temps qu'un album de Travis Scott, c'est juste, pour tous ceux qui ont bossé dur sur le projet?"

Il fait ainsi référence au pack Kylie Cosmetics x Astroworld Tour qui contenait donc plusieurs cosmétiques ainsi qu'un lien pour télécharger l'album de Travis Scott, ce qui était apparemment comptabilisé comme une vente officielle auprès du Billboard. Une belle douille bien ficelée, que Tekashi 6ix9ine ne pouvait pas passer sous silence, encore moins devant un des représentants du Billboard. En même temps, on le savait que 6ix9ine était bavard...