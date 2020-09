Tory Lanez : explosion des streams après la fusillade avec Megan Thee Stallion !

Forbes affirme que les streams de Tory Lanez ont explosé après la fusillade avec Megan Thee Stallion. Le rappeur dément.

Depuis que Lunatic l'a rappé en 1996, tout le monde sait que "Le Crime Paie". Ce n'est apparemment pas Tory Lanez qui dira le contraire. Le rappeur et chanteur canadien est impliqué dans une sombre histoire de fusillade avec la rappeuse Megan Thee Stallion, victime de blessures par balles aux jambes. L'enquête est en cours, mais selon les éléments mis à disposition dans les médias et la déclaration poignante de Megan, on peut raisonnablement croire que Tory est l'auteur des coups de feu. Un acte horrible, qui lui aurait pourtant rapporté gros selon Forbes...

D'après le célèbre magasine américain, les chiffres de streaming du canadien ont considérablement augmenté depuis mi-août. Juste après la confession de Megan Thee Stallion dans laquelle elle affirme n'avoir rien dit à la police car ell pensait juste à ne pas mourir, et qu'aller voir les flics n'était pas dans ses valeurs. En effet, le site a noté une augmentation de 40 % des chiffres de streaming sur une semaine, qui seraient donc passés de 20 à 30 millions d'auditeurs en une semaine.

Une affirmation réfutée par Tory Lanez, qui clame qu'il tournait déjà habituellement autour des 27 millions d'auditeurs. Au-delà de ces considérations financières peu reluisantes, on espère surtout que toute la lumière sera faite sur la fusillade qui a touché de plein fouet Megan Thee Stallion, et que les décisions de justice seront prises en conséquence de la lâcheté de l'acte.