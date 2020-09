50 Cent traité de trouillard par T.I

C'est début juillet, à l'occasion de l'anniversaire du rappeur du G-Unit que T.I. a lancé sa première invitation dans lequel il ne faisait pas vraiment preuve de finesse. On comprend finalement un peu mieux pourquoi 50 Cent ne lui a jamais répondu.

"Pour ton anniversaire, je te propose un défi. Bouge ton cul, viens avec 20 de tes sons et viens t'opposer à moi, fais le job ! Mais je comprends pourquoi tu ne réponds pas, la dernière fois que tu as été mis au défi, Kanye West t'a pulvérisé, tu n'en as peut-être plus envie..."