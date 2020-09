Gims : rap, Sexion d'Assaut, Leto, ce que l'on sait sur son futur

Gims va animer la fin d'année 2020.

Gims fait une rentrée remarquée avec le clip de "Yolo" et son documentaire sur Netflix ! Il s’apprête aussi à livrer très prochainement son nouvel opus. Il a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L'ancien de la Sexion d'Assaut affirme que son projet qui devrait être totalement rap est "terminé à 90 %". Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle concernant l'auteur de "Sapé comme jamais"...

Mastro Gims nous prépare du lourd pour ce mois de septembre. Après l’annonce de la sortie de son documentaire sur Netflix, il va lâcher son album. C’est lui-même qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, avec un post explicite : "ALBUM RAP TERMINE A 90%, FIN DE TRANSMISSION…"

ALBUM RAP TERMINÉ A 90% FIN DE TRANSMISSION... — G I M S (@GIMS) September 2, 2020



Gims a choisi de faire un vrai retour à ses racines musicales, pour notre plus grand bonheur. Pour l’instant aucun extrait inédit n'est encore sorti. Seule une information, et non des moindre a été dévoilée. Leto a annoncé qu'il avait collaboré avec le frère de Dadju sur ce projet. Celui qui vient juste de livrer son album "100 Visages" a confié : "Je suis sur le projet de Maître Gims. (…) J’ai pas encore posé, mais le son m'a été envoyé. C'est tout ce que j'ai à dire".

Leto a aussi avoué qu’il attendait comme jamais la sortie de l'album de la Sexion d’Assaut "Le retour des Rois". Même si on n'en sait pas beaucoup plus, il se pourrait que le projet soit plus que jamais d'actualité. En effet, Gims et le producteur du groupe, Dawala, se sont enfin réconciliés après des années de conflits. Ils ont été aperçus ensemble à une soirée. Ils étaient à la même table et semblaient avoir retrouver leur complicité.

Que de bonnes nouvelles donc pour Gims, qui a décidé de tout donner en cette fin d’année 2020.