6ix9ine, Kaaris, Big Sean : les sorties de la semaine

Les sorties de disques du vendredi 4 septembre.

Le coronavirus a très fortement ralenti les sorties de nouveaux projets. Attention, il y en a eu, n'exagérons rien, et des très bons, mais pas autant que prévu. Même si le virus est toujours là, la vie a repris son cours et la musique aussi. Résultat, pour ce premier vendredi de septembre, on est vraiment gâté.

6IX9INE -- "TATTLE TALES"

C'est le jour J, celui pour lequel tant d'encre a coulé et tant de coups (virtuels) ont été échangés. 6ix9ine lance son deuxième album, le premier depuis sa sortie de prison. Alors qu'il était assigné à résidence, il a été autorisé par la justice à travailler sur deux albums, l'un en espagnol et l'autre en anglais. C'est ce dernier qui vient de débarquer. On y retrouve les singles déjà sortis, "Gooba", "Trollz" avec Nicki Minaj, "Yaya" et "Punani". Evidemment, on y retrouve aussi Akon mais pas du tout Megan Thee Stallion ou Tory Lanez, des noms lancés par Tekashi uniquement pour faire le buzz...

BIG SEAN - "DETROIT 2"

La liste des invités du projet de Big Sean est à faire pâlir tant il est impressionnant : Lil Wayne, Eminem, Young Thug, Post Malone, Sada Baby, Kash Doll, Ty Dolla $ ign, Jhene Aiko, Anderson .Paak, Erykah Badu, Nipsey Hussle et bien d'autres. Il faut dire que Big Sean veut frapper fort pour son retour car cela fait trois ans qu'il n'a rien sorti.

LIGHTSKINKEISHA - "CLONES"

LightSkinKeisha ne lâche rien alors qu'elle lance son deuxième projet de l'année après "Talk That Talk" disponible depuis février. Sorti dès mercredi 2 septembre, cet opus de dix titres ne contient qu'un feat, celui de Blac Youngsta.

ZAYTOVEN - "PACK JUST LANDED VOL.2"

Le producteur multi-platine Zaytoven a recruté certains de ses anciens collaborateurs pour sa nouvelle compilation. Le projet de 16 pistes comprend des apparitions de Boosie Badazz, G Herbo, Chief Keef, Yo Gotti, Lil Gotit, OJ Da Juiceman et Lil Yachty.

KAARIS - "2.7.0"

Kaaris a frappé fort cet été avec les extraits de cet album. Des titres qui ont agité la torpeur d'un été chaud et calme. Résultat, l'attente était au maximum et le moins que l'on puisse dire c'est que le dozo n'a pas fait faux bond à ses fans en envoyant un très gros projet.

ABOU TALL - "GHETTO CHIC"

L'ancien fondateur de Shin Sekaï revient avec un album riche dans lequel il puise à la fois dans ses racines africaines et la foisonnance parisienne. Une double construction qui fait aujourd'hui sa force et a convaincu Dadju, S.Pri Noir, Lynda, Lefa de venir lui prêter main-forte.