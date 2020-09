Big Sean : découvrez la tracklist de "Detroit 2"

"Detroit 2" sort vendredi 4 septembre.

Le nouvel album de Big Sean est un des projets les plus attendus du rap américain pour cette rentrée 2020. Le rappeur vient donc révéler le tracklisting de cet opus qui s'annonce très dense si on en croit le nombre d'invités prestigieux...

Grâce à cette annonce, on sait que le rappeur de G.O.O.D MUSIC n'a pas fait semblant côté featurings puisqu'on y retrouvera Nipsey Hussle, Lil Wayne, Travis Scott, Post Malone, Jhené Aiko, Ty Dolla Sign, Anderson .Paak, Hit-Boy, Wale, Earlly Mac, Young Thug, Dwele, TWENTY88, Dom Kennedy, Key Wane et Diddy. Autrement dit, que du lourd ! Mais en plus de tous ces invités prestigieux, Big Sean a aussi réuni pour un titre qui devrait être mémorable, "Friday Night Cypher", un casting de feu avec la présence de Tee Grizzley, Kash Doll, Cash Kidd, Payroll, 42 Dugg, Boldy James, Drego, Sada Baby, Royce da 5'9 "et Eminem, excusez du peu...

Sur les trois morceaux intitulés "Story" figurent les interprêtes suivants : Dave Chappelle, Erykah Badu et Stevie Wonder. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sur la mixtape originale, "'Detroit", figurait déjà des morceaux similaires avec Common, Snoop Dogg et Jeezy.