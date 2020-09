Kendrick Lamar bientôt de retour ?

Il semblerait que Kendrick Lamar soit de retour ! L’icône du hip-hop a été photographié à Los Angeles ce mardi 2 septembre. Il semblait en plein tournage d’un futur clip vidéo... Est-ce à dire qu'il va bientôt revenir ? On a envie d'y croire...

Kendrick Lamar aperçu avec un téléphone public à l’oreille… Etrange non ? Cela a directement frappé l’oeil avisé de ses fans qui ont compris qu’il faisait certainement son come-back. Effectivement, celui qui a rendu hommage à Kobe Bryant ne passe pas d’appel, il est simplement en plein tournage d'un clip.

KENDRICK LAMAR SHOOTING A MUSIC VIDEO IN L.A pic.twitter.com/apyI4oMzAo — Hiiipower - TDE News (@hiiipowers) September 2, 2020

Cette image de l’artiste a fait tout naturellement beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Les fans attendent sans relâche la suite de l’album "DAMN" lâché en 2017. Projet qui a cartonné et reçu le lauréat du Prix Pulitzer. Donc imaginer un possible retour du rappeur de Compton les rend dingues !

Après, il est tout à fait possible que ce ne soit pas le tournage de son propre clip, mais celui d’un confrère. L’hypothèse d’un shooting photo a même été évoquée. Mais réfléchissons, le rappeur n’est pas du genre à être photographié pour son plaisir personnel. Il y a forcément une explication rationnelle derrière tout ça. Et on espère avoir trouvé la bonne !

S’il te plait Kendrick, dis-nous que tu vas bientôt lâcher l’album de l’année !