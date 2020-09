Travis Scott, Drake, Eminem... Le Top 10 Vevo des artistes hip-hop en 2020

Vevo a lâché son classement des meilleurs rappeurs de l'année.

Vevo a livré son Top 10 des artistes hip-hop 2020. Lil Baby, Eminem, Post Malone… La liste propose un bon mélange des plus grands rappeurs d’aujourd’hui.

Depuis la pandémie de COVID-19 et toutes les contraintes qui s’imposent, les clips ont joué un rôle fondamental. Ils ont permis aux fans de rester connectés visuellement à leurs artistes préférés. Vevo, qui propose à ses utilisateurs un visionnage gratuit et légal de vidéo-clips en haute définition, a compris cette utilité. Le service vient de lâcher son classement des meilleurs rappeurs de l’année.

1- Lil Baby (676.79M)

Son auditoire a augmenté de 262% (+116,1 millions de vues) sur sa chaîne de juin 2019 à juin 2020. Ce qui fait de lui le meilleur artiste de Vevo. Ses plus grands succès cette année ? "We Paid", "The Bigger Picture" et "Emotionally Scarred".

2. Future (482.98M)

Le clip "Life is Good" de Future et Drake est la vidéo la plus regardée de 2020 pour le moment. Elle approche les un milliard de vues. Jordan Glickson, vice-président de Vevo Music & Talent, explique que tous les artistes devraient prendre note sur le monstre "Life Is Good" s’ils veulent réussir. Il affirme : "Cette vidéo combinait tous les principaux ingrédients d’une superproduction".

3. Post Malone (213.82M)

L’artiste aux clips travaillés cartonne. Avec "Circles" il atteint les 268 millions de vues. Une vidéo psychédélique ou Posty se prend pour un chevalier du Moyen-Age. De la bombe artistique. Rappelons qu'avec ce bijou il a été au top du Billboard Hot 100 pour la quatrième fois.

4. Travis Scott (171.92M)

5. Drake (166.42M)