6ix9ine a-t-il fait un feat avec Tory Lanez ?

Pour 6ix9ine, tout est bon pour que l'on parle de lui, surtout la provocation. Alors que son passage à Chicago a atteint des sommets et qu'il est accusé par des rappeurs de vouloir les payer pour continuer le beef, il continue sur la même voie en se demandant s'il va inviter Tory Lanez, un autre banni du rap game, sur son album "Tattle Tales"... Une autre façon de continuer la promotion de son opus.

6ix9ine est prêt à tendre la main à Tory Lanez, rejetté et menacé par une partie du rap game depuis que Megan Thee Stallion l'ait accusé de lui avoir tiré dessus. Mais, Tekashi ne fera pas ça par grandeur d'esprit. Si la connexion se fait, ce sera avant tout pour le buzz. Un feat entre deux mal-aimés, ça rendrait fou les haters et nul doute que la twittosphère serait littéralement en feu, autant dire que ça serait tout bénéf' pour le rappeur aux cheveux colorés.

"J'ai un titre avec Tory qui date de 2017. Je me demande si je dois le mettre sur mon album ? Tout est clearé et c'est un p*tain de hit !"

Et il a posé la question à ses presque 25 millions de followers via un sondage. Peu importe le résultat finalement, ce que veux 6ix9ine, c'est évidemment que l'on parle de lui. C'était déjà le cas avant l'annonce de la sortie de son album le 4 septembre mais c'est devenu quasiment vital pour lui que l'on parle de lui. Ainsi, il espère avoir des chiffres de ventes et de streaming qui le placeront en tête des charts. Tory Lanez, qui a gardé le silence depuis les aveux de Megan Thee Stallion, et qui risque d'être poursuivi par les autorités, se passerait certainement bien de ce genre de publicité...