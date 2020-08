MTV VMAs 2020 : palmarès et performances

Une belle cérémonie malgré le coronavirus.

En raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie 2020 des VMA organisé par MTV s'est déroulée exceptionnellement de façon virtuelle. Les grands favoris de cette édition étaient Ariana Grande et Lady Gaga qui étaient à égalité avec neuf nominations dont sept pour leur seule collaboration "Rain on Me". Billie Eilish et The Weeknd occupaient la deuxième place avec six nominations.

En ce qui concerne les artistes hip-hop, Megan Thee Stallion a reçu le prix hip-hop pour "Savage". Avec "Blinding Lights", The Weeknd a remporté la catégorie R&B, mais aussi la très courue récompense pour la vidéo de l'année. Doja Cat a été récompensée dans la catégorie "Best New Artist" tandis que Machine Gun Kelly obtient le prix Best Alternative pour "Bloody Valentine". Dans la catégorie Best Latin, c'est le featuring entre Maluma et J Balvin qui décroche le gros lot tandis que H.E.R remporte la catégorie Video for Good.

Cette cérémonie pas comme les autres a quand même donné lieu à de beaux moments de musique comme vous pouvez le voir ci-dessous.

The Weeknd