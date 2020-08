Jul donne la date de sortie de "13 Organisé"

La compilation marseillaise sortira le 9 octobre.

Jul avait prévenu qu'il ferait une annonce ce vendredi 28 août. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais on n'a pas été déçu. Il a donné la date de sortie de la compilation 100% Marseille, "13 Organisé" dont il est à l'origine et ce sera le 9 octobre prochain. Vu le succès du premier clip, "Bande Organisée", on ne doute pas que ce projet devrait faire un carton. Il a aussi partagé la liste des invités qui contient plus de 50 noms ! Oui, oui, vous avez bien lu, 50 artistes sont venus lui prêter main forte pour cet opus qui montre bien l'unité qui règne dans la cité phocéenne. Parmi les surprises, on retrouve par exemple, outre les têtes d'affiche actuelles, Keny Arkana, Menzo, Don Choa, Le Rat Luciano que l'on n'avait pas entendu depuis longtemps et qui viennent s'ajouter à la longue liste des invités dans un projet qui fera date.