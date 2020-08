Damso : "QALF", la fin de l'attente !

Ce n'est que plus qu'une question de temps avant que l'on puisse enfin écouter "QALF", l'album si attendu de Damso. En effet, après avoir remercié son public pour sa patience, le rappeur belge a mis en ligne un site Internet sur lequel on peut précommander son nouvel opus ! L'impatience est à son comble.

La question du jour n'est plus : est-ce que "QALF" va sortir un jour mais plutôt quand. Et ça, c'est une sacrée avancée après des mois de silence, de questionnements restés sans réponses. Cette fois, on n'a jamais été aussi proche d'une sortie de "QALF". Damso a effectivement mis en ligne un site Internet, qalf.com sur lequel son projet est en précommande. L'artiste l'a annoncé lui-même, à l'économie comme à son habitude, dans un tweet où il a juste partagé l'url.

Sur ce site, il n'a rien de plus qu'une possibilité de commander "QALF". Tout est noir, il n'y a pas de tracklisting ou de pochette. Bref, le mystère reste entier et Damso continue de le cultiver, sans doute avec une certaine jubilation car il doit être pleinement conscient que moins il en dit, plus ses fans spéculent et plus leur impatience s'accroit suivant en cela une recette marketing parfaitement exécutée par PNL par exemple... Tout juste apprend-on sur le site que l'album coûte 13,99€ mais pas la peine d'en attendre plus, il n'y a même pas un petit extrait à se mettre dans l'oreille. Le culte su secret est total. Mais au moins, on est rassuré, "QALF" semble être terminé et, a priori, sa sortie n'a jamais été aussi proche !