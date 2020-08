Lacrim promet du sale avec "R.I.P.R.O 4" !

Lacrim va nous lâcher du lourd avec sa mixtape.

Lacrim va faire son grand retour. Le rappeur s’apprête à livrer sa nouvelle mixtape "R.I.P.R.O 4" le 16 octobre prochain ! Et il l'affirme sur sur ses réseaux sociaux : ce sera du "sale" ! Vivement le 16 octobre prochain !

Lacrim va clôturer sa série ! Le quatrième volume de "R.I.P.R.O" va sortir en octobre et cela devrait normalement être le dernier. Cela fait déjà plus d'un an qu’il avait annoncé la mise en route de ce projet. Et il faut dire qu’il a su faire monter la température et saliver ses fans. Après avoir dévoiler quelques extraits début août, l’artiste vient de poster une photo sur Instagram avec une légende très explicite : "Ripro 4 trop sale pour vous je vous préviens bandes de "tigres"".