Cardi B déteste la version censurée de "WAP" !

Bardi n'a pas aimé enregistrer la "clean version" de "WAP".

Cardi B et Megan Thee Stallion ont dû enregistrer leur titre "WAP" de manière plus "soft" pour qu'il soit mieux diffusé. Et cela a été plus qu’une contrainte pour la compagne du rappeur Offset qui n’a pas du tout apprécié l’exercice. Elle a été obligée d’employer des mots qu’elle ne voulait absolument pas dire.

Lors d’une apparition au "Kyle and Jackie O Show" en Australie le jeudi 27 août dernier, Cardi B a parlé de la version censurée de son morceau a succès "WAP". L'artiste et Megan Thee Stallion avec qui elle partage le titre, ont dû changer des tournures de phrases et certains mots. Le but ? Obtenir un résultat plus propre et donc susceptible d'être écouté à la radio ou dans les grands médias télévisuels. Un calvaire pour la rappeuse qui n’a pas eu le choix que de s’adapter à un vocabulaire qui n’est pas le sien.

""Mouillé et plein d’entrain", je n’aime même pas le dire", a-t-elle avoué au média Australien. Celle qui a violemment clashé Melania Trump ajoute : "J’aurais dû le remplacer par "Maintenant, d'en haut, faites-le tomber, rebondissez sur ce gros cul", parce que c’était la seule chose qui rime. C’était vraiment difficile pour moi de nettoyer cette chanson parce que personne ne pouvait me convaincre de garder "gushy", parce que je déteste le mot "gushy"". Nul doute, Cardi était remontée et ne s'est pas gênée pour le dire.



Néanmoins, la rivale de Nicki Minaj a pris sur elle. Cette version était la seule autorisée pour le clip vidéo. Et les fans n’ont pas semblé être dérangé puisque la vidéo a battu un record ! C’est le clip le plus regardé en 24h pour une collaboration entièrement féminine. 26 millions de vues en un jour !

Elle sait mettre de l’eau dans son vin quand il faut…