PLK, The Lox, Leto : Les sorties d’albums de la semaine

Découvrez les nouveautés rap de ce vendredi 28 août.

Alors que la rentrée se précise, elle est aussi effective dans le rap, notamment en France avec les sorties très attendues des projets de Leto et de PLK qui viennent mettre un terme à un été très léger en termes d'albums de rap français. Outre-Atlantique, il y a aussi du nouveau avec des opus très attendus et le retour de The Lox.

INTERNET MONEY - "B4 THE STORM"

Le collectif de producteurs sort son premier album et côté featurings, ils n'ont pas fait semblant avec la présence de Future, Gunna, Kevin Gates, Wiz Khalifa, Swae Lee, A Boogie Wit Da Hoodie, le regretté Juice Wrld.

THE LOX - "LIVING OFF XPERIENCE"

Jadakiss, Styles P et Sheek Louch sont de retour avec un nouvel album intitulé "Living Off Xperience" pour ce qui est le quatrième album studio de LOX. Ce dernier comprend des collaborations avec DMX, Westside Gunn, Benny The Butcher et T-Pain, entre autres.

JADEN SMITH - "CTV3 : COOL TAPE 3"

Jaden Smith, ou juste Jaden comme il aimerait maintenant être connu, continue sa série des "Cool Tape" avec le troisième volume. A noter un feat intéressant avec l'immense popstar Justin Bieber.

NASTY C - "ZULU MAN WITH SOME POWER"

La star sud-africaine Nasty C cherche à étendre son influence avec la sortie d son troisième album qui comprend des collaborations avec T.I., Ari Lennox, Lil Gotit et Lil Keed.

YUNG BLEU - "BLEU VANDROSS 3"

Le rappeur de l'Alabama a sorti un projet qui contient des invités de premier plan comme Boosie Badazz, Yo Gotti, K Camp et Flo Milli.

SKIP MARLEY - "HIGHER PLACE"

Le petit-fils de Bob Marley, Skip Marley, livre son premier EP "Higher Place", avec des interventions de son légendaire grand-père. Sur les pistes du projet, il travaille notamment avec Rick Ross, Ari Lennox, H.E.R. et Damian “Jr. Gong ”Marley.

WIFISFUNERAL - "PAIN ?"

Après avoir flirté avec la retraite, Wifisfuneral reprend sa carrière avec "PAIN?". Le premier projet de l'artiste Alamo Records en 2020 contient 14 titres et des apparitions de Coi Leray, Smoove'L et Mariah Angeliq.

QUANDO RONDO - "DIARY OFF A LOST CHILD"

16 pistes à travers sa dépression et ses problèmes personnels, sa douleur pour finalement devenir une meilleure personne. Pour avancer, il a été aidé par Polo G, 2 Chainz, Lil Durk.

SAIGON - "777 RESURRECTION"

Retardé pour des problèmes de distribution, le nouveau projet de Saigon débarque enfin. 7 titres avec des featurings avec Kool G Rap ou Marsha Ambrosius.

JACKBOY - "LIVING IN HISTORY"

Le protégé de Kodak Black, qui célèbre son 23e anniversaire, montre que le Sniper Gang ne dort pas en l'absence de son patron. Dans ce projet, le rappeur floridien revient sur l'année 2020 et sur les histoires de rue qu'il l'on connu en prison il y a quelques années.

PLK - "ENNA"

Deuxième album pour PLK. 18 titres au compteur et des collabs oufs avec Niska, Heuss L'enfoiré, Rim'K et Hamza. Avec ce projet, le rappeur parisien s’implante encore plus dans le rap game français. Le flow est là, les titres sont canons.



LETO - "100 VISAGES"

C'est peu dire que cet album était attendu. Leto est certain le rappeur qui a le plus de buzz en ce moment et ça se sent puisque sur ce premier album, il n'y a que des gros noms qui ont répondu présent pour l'appuyer. On y trouve en effet des feats de Booba, Niska, Ninho, Lacrim et Soolking. Rien que ça ! Et comme un bonheur ne vient jamais seul, son dernier projet, "Trapstar 2" vient d'être certifié disque d'or.