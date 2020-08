Rick Ross annonce son nouvel album, "Richer Than I've Ever Been"

Décidément, tout sourit à Rick Ross en ce moment. Il y a quelques jours, il remporté un procès contre 50 Cent, son ennemi juré, ce qu'il n'a pas manqué de célébrer pour se moquer du rappeur new-yorkais. Et le voilà qui annonce sortie prochaine de son album, "Richer Than I've Ever Been".

C'est sur Instagram que le rappeur de Miami a fait cette révélation. "Mon nouvel album 'Richer Than Ive Ever Been' est en route" explique-t-il dans une vidéo. Il ajoute qu'il a eu "une courte conversation avec une personne âgée très, très sage" pour en trouver le titre. Cette annonce fait suite à la sortie du premier single du projet, "Pinned To The Cross" avec Finn Matthews, qu'il a lancé le 6 août.