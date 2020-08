6ix9ine annonce son album "Tattle Tales"

Le projet sortira le 4 septembre.

6ix9ine n'est pas qu'un troll, c'est aussi un rappeur sous contrat qui doit rendre des albums. Alors que pour le moment, il n'a sorti que des singles et qu'il passe son temps sur Instagram à se clasher ou à se moquer de ses haters, il trouve pourtant le temps de travailler puisqu'il annonce que son album, "Tattle Tales" sortira le 4 septembre. Les choses sérieuses commencent...

6ix9ine va donc sortir son premier album depuis qu'il a purgé sa peine de prison et ça arrive plus tôt qu'on ne l'attendait puisque "Tattle Tales" sortira le 4 septembre prochain. Ce titre fait une référence à son statut de troll et à celui de balance qu'il porte sur le dos depuis qu'il a témoigné contre des membres du gang des Nine Trey Gangsta Bloods.