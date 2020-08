RZA vend la moitié de son catalogue musical

Et celui du Wu-Tang Clan.

RZA vient de faire une énorme opération financière. Selon Variety, la légende du Wu-Tang Clan a vendu 50% de son catalogue, qui comprend ses projets solos mais aussi ceux du groupe new-yorkais, à la société d'investissement en propriété intellectuelle et gestion de chansons, Hipgnosis Songs, ce qui représente 814 œuvres. Si on ne connaît pas le prix exact de la transaction, les chiffres de celle-ci doivent être impressionnants.



"RZA et le Wu-Tang Clan n'ont pas inventé le hip-hop, mais ils l'ont fait passer du statut de divertissement à quelque chose qui représentait un solide reflet de ce à quoi ressemblaient vraiment les rues et de ce que c'était d'être noir en Amérique", a déclaré le fondateur de Hipgnosis Songs, Merck Mercuriadis dans une déclaration suite à l'acquisition des droits. "Ils étaient et restent le groupe et la marque les plus authentiques du hip-hop et tout commence par la vision de RZA, ses chansons et son combat qui se manifestent dans sa musique montrer au monde entier ce qui se passait vraiment. Il est maintenant mondialement reconnu comme un véritable homme qui a contribué à la renaissance du hip-hop et la plupart diront qu'il est le G.O.A.T."

"Je porte différents chapeaux dans mes expressions artistiques, mais celui qui reflète si profondément le parcours de ma vie est mon écriture", a déclaré RZA. "Je suis honoré de m'associer à Merck et à l'équipe Hipgnosis pour propulser mes chansons dans un avenir passionnant."

Entre mars 2019 et mars 2020, la société a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues dont ceux de Timbaland et du créateur d'Eurythmics Dave Stewart.