Akon n'a pas signé Drake parce qu'il sonnait comme Eminem...

Comment rater un gros coup...

Akon n'a pas toujours fait les bons choix dans sa vie artistique et on ne parle pas seulement de son récent rapprochement avec 6ix9ine. Au début des années 2000, il a eu l'occasion de signer Drake avant qu'il n'explose mais a refusé parce qu'il trouvait que le Canadien sonnait comme Eminem.

"Kardinal Offishall m’a amené Drake en 2005 je crois, ou 2004. C’était juste avant que la mixtape "Best I Ever Had" ne sorte, parce qu’à l’époque, la mode était plus aux mixtapes. A l’époque, croyez-le ou non, Drake sonnait comme Eminem. Mais chaque artiste se développe, tu peux entendre la différence entre cette démo et "Best I Ever Had", cela n'a rien à voir."

Ensuite, quand Drake a commencé à buzzer tout le monde voulait le signer mais Akon savait que sa chance était passée.

"Après le succès de sa mixtape "Best I Ever Had", il négociait avec tout le monde pour signer, il y avait une énorme bataille entre les maisons de disques. A ce moment-là, Kardi m’a dit: ‘je t’avais dit que ce mec était le futur’. J’ai dit: ‘Vas-y contacte-le’. Il a répondu: ‘Tu peux mais l’enchère la plus basse maintenant est d’un million’, je lui ai dit: ‘Je n’ai pas un million de dollars".

Mais n'ayez pas trop mal eu coeur pour Akon, s'il n'a pas signé Drake, il a signé Lady Gaga quelques années plus tard et dans la vidéo, il explique à quel point cela a été lucratif pour lui.

On ne peut pas gagner à tous les coups, même quand on s'appelle Akon...