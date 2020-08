Cardi B et Megan Thee Stallion : "WAP" empile les records !

"WAP" a été le titre qui a enregistré le plus de streams durant une première semaine en 2020 avec 93 millions. C'est aussi le 2e single en termes de streaming de tous les temps pour un artiste féminine devant Ariana Grande et ses 85,3 millions de streams pour "Thank You Next". Le single est également le 3e pour un artiste hip-hop en 2020 et le 18e de l'histoire. Le leader de ce classement est Lil Nas X avec 143 millions de streams en avril 2019 pour "Old Town Road".