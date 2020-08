13 Block : des informations sur leur album

Il devrait sortir en 2020.

13 Block a récemment frappé fort avec le titre "Tieks" en featruing avec Niska. Mais le groupe n'avai encore rien laissé filtrer concernant leur avenir immédiat. C'est désormais chose faite avec une publication de Stavo qui, en même temps qu'un freestyle, a aussi donné des informations sur les projets du groupe. Il a notamment affirmé qu'un album allait débarquer avant la fin de l'année 2020.

"Tieks", leur collaboration avec Niska a remis 13 Block sur le devant de la scène. Mais il faut croire que le groupe sevranais a oeuvré dans l'ombre car Stavo dans un freestyle lâché sur le compte Snapchat officiel du groupe a annoncé qu'il fallait s'attendre très bientôt à une actualité plus chargée pour ses acolytes et lui et qu'un album pourrait même voir le jour avant la fin de l'année 2020.

"L'album arrive frérot. N'écoute pas les ragots. L'album arrive avant 2021 ma gueule".