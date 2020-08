Kpoint : le tracklisting de son album "NDRX"

KPoint vient d'annoncer son retour avec un nouvel album, "NDRX". Et il n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il livre aussi le tracklisting et la date de son sortie de son projet, le 18 septembre prochain. Il a aussi envoyé le premier extrait, "Mollo". De quoi ravir les fans de l'artiste de Ris-Orangis qui sentaient bien qu'il préparait quelque chose de lourd après la sortie du clip "Les Parisiennes", un titre idéal pour cette fin d'été.

"NDRX" comprendra donc 15 titres plus trois bonus track et des participations de Dosseh, Leto, Kaza, Joé Dwèt Filé et Tenor. Digne représentant du "Trap'n'Roll", guitariste émérite, KPoint montre toute sa polyvalence dans l'extrait de son futur album, "Mollo". Ici, il kicke et enchaîne punchlines sur punchlines sur une prod de So Easy.

Découvrez aussi le tracklisting de son prochain album, "NDRX" qui sortira le 18 septembre prochain.