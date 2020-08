Travis Scott confirme un album commun avec Kid Cudi

Et parle de son travail avec Christopher Nolan.

Lors du concert de Travis Scott sur Fortnite, le rappeur de Houston avait balancé un inédit avec Kid Cudi, "The Scotts" qui était devenu directement numéro un du Billboard Hot 100. Est-ce ce résultat qui les a encouragés ou un projet commun était-il déjà prévu ? Toujours est-il qu'il a été confirmé par Travis Scott dans une interview à GQ.

Il a même affirmé que la sortie de cet opus collaboratif était imminente. Ce à quoi il a ajouté : "Je pense qu'avec ce prochain projet, j'incarne simplement toutes les connaissances que j'ai acquises et j'essaie d'en tirer la quintessence." Et lorsque le journaliste lui demande à quoi on peut s'attendre, Travis Scott lui répond : "Mec, du feu !"