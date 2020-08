Busta Rhymes et 2 Chainz annoncent leurs albums

La rentrée du rap US s'annonce puissante.

Deux poids lourds du rap américain, Busta Rhymes et 2 Chainz viennent de communiquer sur leurs projets respectifs. Le vétéran a annoncé la sortie de "Extinction Level Event 2: The Wrath of God" tandis que celui qui a été opposé à Rick Ross pour son Verzuz a annoncé "'So Help Me God".

Après Lil Wayne et DMX qui ont récemment parlé de leurs projets pour la fin de l'année, c'est cette fois au tour de Busta Rhymes et de 2 Chainz de faire le point sur leur actualité.

Honneur au "plus ancien", Busta Rhymes. Il a donné le titre de son prochain album, " Extinction Level Event 2: The Wrath of God" en collaboration avec le comique Chris Rock. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé l'album dans une vidéo pleine d'humour.

"Extinction Level Event 2: The Wrath Of God" est la suite du projet de 1998, "Extinction Level Event: The Final World Front", mais aucune date de sortie n'a pour l'instant été annoncée.

2 Chainz lui a donné rendez-vous à ses fans le 25 septembre prochain pour la sortie de "So Help Me God", son sixième album.