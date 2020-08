Wejdene pense à l'avenir

Mais la vraie surprise ne vient pas de ce morceau qui n'est que la suite logique de son carton avec "Anissa", certifié single de platine. Elle arrive plutôt d'un échange que la chanteuse a eu avec Booba sur les réseaux sociaux qui a enflammé immédiatement la Toile.

Le Duc a posté une image sur son compte Instagram avec ette légende. "Les temps sont durs, nous aussi". Et c'est là que les internautes restent bloqués car Wejdene a commenté ce post avec un émoji feu et un émoji prière. Le commentaire de la jeune chanteuse na pas laissé B2O insensible puisqu'il lui a répondu avec le drapeau noir, le symbole qu'il réserve habituellement des rappeurs dont il est proche.

????Un feat entre Booba et Wejdene serait entrain de se faire, la fin du Duc ? pic.twitter.com/jUJr49inNL — ᴛʀɪsᴛᴀɴ (@Tristaaan____) August 17, 2020

Il n'en fallait pas plus pour que la machine se mette en route et que toutes les suppositions apparaissent, notamment sur Twitter. On a, par exemple, parlé d'un feat que l'on a quand même du mal à imaginer...