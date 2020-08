Juice Wrld : un record au Billboard

Il multiplie les exploits.

La sortie de l'album posthume de Juice Wrld, "Legends Never Die" a été un événement en cette année 2020. Et cela se traduit par des chiffres. Le rappeur de Chicago a réussit l'exploit d'avoir sept titres dans le Top 10 du Billboard Hot 100 (le classement des singles) durant la seule année 2020.

En début de semaine, Billboard a rapporté que le nouveau single de Juice WRLD et The Weeknd, "Smile", intégrait le Top 10 du Hot 100 en prenant la 8e place. Cela permettait au rappeur décédé d'intégrer ce Top 10 pour la 7e fois de l'année 2020 ! Un exploit rare.

Ce titre appartient au tracklisting de "Legends Never Die" qui a lui aussi connu un démarrage exceptionnel qui l'a mis dans le même groupe que des disques comme "Life After Death" de Notorious B.I.G. Avec ce projet, Juice Wrld a fait le meilleur début d'un album posthume de l'histoire du rap américain.



"L'amour écrasant que des millions de fans de musique ont pour Jarad nous rappelle à quel point ses mots, sa créativité et sa lumière continuent de briller à travers le monde", a déclaré la mère de Juice WRLD, Carmela Wallace. "Cette première collection de chansons est un rappel poignant de son grand talent artistique et de son honnêteté émotionnelle. La musique était sa passion et l'enregistrement lui a donné l'occasion de partager tout ce qu'il traversait... Nous sommes extrêmement reconnaissants aux fans qui continuent de l'élever chaque jour un peu plus et nous espérons que ses paroles vous toucheront et vous aideront à surmonter tous les défis auxquels vous pourriez être confronté."

Derrière Juice Wrld se trouve un abonné du Hot 100 en la personne de Drake qui a déjà placé 5 singles dans le top 10. Il détient d'ailleurs le record du plus grand nombre de singles dans le top 10 sur une année, établit avec 10 en 2018, devançant ainsi les Beatles, excusez du peu...