PNL : "Deux frères" est disque de diamant !

PNL c’est plus de 1.890.000 albums vendus en France en 5 ans.



« Deux frères » - 500k ????

« Dans la Légende » - 910k ????

« Le monde Chico » - 360k ????x3

« Que la Famille » - 120k ????



En totale indépendance ⚡️

Bientôt 2 millions d’albums vendus pic.twitter.com/qUPPkaSwu4 — ???????????? ???????????????????? ???? (@pnlworld_) August 15, 2020

Avec ce deuxième disque de diamant, les frères venus de l'Essonne réussissent à rentrer encore un peu plus dans l'histoire et se rapprochent ainsi de Soprano, Gims et Nekfeu qui eux comptent trois disques de diamant. Rappelons que N.O.S et Ademo travaillent en totale indépendance, refusent de très grosses avances de maisons de disques pour garder le contrôle à la fois de leur musique et de leur business. Résultat, pas d'interviews, pas de présence médiatique, pas de buzz pour rien, juste ce qu'il faut, une communication maitrisée et calibrée, une absence et un recul qui fait office de stratégie marketing. Le culte du secret leur réussit tellement bien qu'ils viennent de signer un nouvel exploit dans leur incroyable histoire...