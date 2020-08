DMX annonce un nouvel album !

Il est déjà en studio !

Depuis qu'il est sorti de prison en janvier 2019, DMX semble sur la bonne voie. Après le Verzuz avec Snoop Dogg, il vient d'annoncer sur Instagram qu'il travaillait sur un nouvel album, le premier depuis 2015 et la sortie de "Redemption of the Beast".

Sur son post, on le voit danser sur son morceau de 2017, "Top Shotter" avec M. Vegas et Sean Paul. Mais le plus intéressant c'est qu'il en studio et c'est surtout ce qu'il dit dans la légende dans laquelle il annonce l'arrivée prochaine d'un nouvel album.



On peut déjà annoncer qu'il a travaillé avec Alicia Keys sur ce projet puisqu'il a partagé également un moment en studio avec la diva.

Et le mari de la chanteuse, Swizz Beats est lui aussi partie prenante du projet.