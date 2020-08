K-Reen se livre dans une interview exclusive!

Découvrez l'interview de K-Reen en exclu sur Générations!

K-REEN est une auteure-compositrice-interprète, choriste mais aussi rappeuse française, née en Guyane. Elle grandit à Créteil, en région parisienne. Dans les années 90, elle devient membre du groupe rap Roostneg et collabore par la suite avec de grands noms comme MC Solaar ou Princess Erika. Établie en tant que pionnière du R&B, K-REEN dans une interview exclusive:

- Bonjour K-Reen! Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?

K-reen chanteuse, ex rappeuse!

- Ca fait longtemps que vous travaillez ensemble avec ton producteur Miguel ? Qu’est-ce que cette collaboration musicale vous apporte ?

Miguel est une grande figure du reggae dancehall, j'ai une grande admiration pour sa carrière artistique et aussi en tant que producteur! C'est la première fois qu'on collabore d'ailleurs, tout se fait à distance vu que je suis en métropole et Miguel en Martinique!

- K-Reen tu as récemment fait ton grand retour avec le titre et le clip « Va Au-Delà ». Quelles sont tes revendications dans ce morceau ?

C'est plus un constat et un message d'encouragement pour ceux et celles qui se sentent discriminés au quotidien, j'envoi de la force!

- Comment s’est organisé le processus de travail sur « Va Au-Delà » ?

Miguel m'a envoyé l'instru de "Staniski" ça m'a direct inspiré le thème! C'était aussi une bonne opportunité de montrer que j'avais pas oublié mes bases

- Quels sont vos projets pour cette année 2020-2021, avez-vous des nouvelles à nous annoncer ? Album, nouveaux titres, compiles…

Mon album est sur la fin, j'espere qu'il sera fini pour octobre! Je suis plutôt satisfaite il y aura des surprises!

- K-Reen tu as débuté ta carrière dans les années 90. Comment envisages-tu ta musique désormais ? Qu’est-ce que ça fait d’avoir eu la chance de collaborer avec de grands noms comme Mc Solaar, Oxmo ou Princess Erika ?

Je n'ai que des bons souvenirs de ces rencontres. A cette époque le monde de la musique était différent, plus authentique à mon avis, c'était que du bonheur, que des bonnes vybes!

- Beaucoup de personnes disent que la musique, le rap, ou bien, le R&B, étaient « mieux avant ». Que pensez-vous de ce constat, K-Reen et Miguel ?

Les musiques sont faites pour évoluer, moi je vois du bon et du grand n'importe quoi mais à vrai dire rien ne me dérange, c'est le public qui choisi après tout.

- Qu’est-ce qui te motive K-Reen, chaque jour, à faire de la musique ?

C'est ma vocation, ma thérapie, l'amour de ma vie et je ne vis que pour le son! J'adore marquer les espris avec mes chansons.

- Comment vient l’inspiration ?

Un sentiment, un souvenir, un delire, je laisse libre cour à ma folie, on compte les morts après lol

- Comment envisagez-vous la suite, en un mot ?

Et bien, ça va faire très très mal!

Propos reccueillis par Clémence COMBIER.