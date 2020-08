JNR explose !

Mis en lumière après avoir été pris au piège par Greg Guillotin dans son émission de caméra cachée, "Le Pire Stagiaire", JNR, rappeur du Nord de la France connaît une notoriété croissante et un succès fulgurant qui le mène même jusqu'aux Etats-Unis.

Des séquences de cette émission sont déjà cultes, notamment le désormais "regard de travers" qui est devenu un mème Internet et s'exporte jusqu'aux Etats-Unis puisqu'il a été repris par Lil Yatchy ou encore des médias comme Complex, ESPN et Fox.

Les ami(e)s, ce qu’il se passe depuis plusieurs jours est incroyable ! JNR devient maintenant un mème international ! ???? La fox, Manchester City... ???? Où JNR va-t-il s’arrêter ? ???? pic.twitter.com/XPxxMACVb4 — Greg Guillotin (@GregGuillotin) August 6, 2020

Mais le succès ne s'arrête pas là. Le morceau du rappeur du Nord de la France "A la tess" est entré dans le top 20 des morceaux les plus écoutés sur Spotify depuis la diffusion de la caméra cachée. Un challenge a également été lancé sur TikTok. En seulement quelques jours, JNR a gagné plus d'un million de vues et les stats de son clip ont explosé. Sur Instagram aussi, les chiffres se sont affolés.