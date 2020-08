Fat Joe moqué pour sa comparaison entre Drake et Michael Jackson

Il se fait troller à fond !

Lors d'un live Instagram avec Rick Ross, Fat Joe a osé une comparaison qui n'a pas fait que des heureux. Alors qu'il interrogeait Rozay sur des relations avec Drake, il a ajouté que le chanteur canadien était "juste le Michael Jackson de son époque", une formule qui n'a pas manqué de faire réagir la Toile...

Alors qu'il échangeait durant un live Instagram comme il s'en est fait beaucoup ces derniers mois pour cause de confinement, Fat Joe a demandé à Rick Ross son avis sur Drake avec qui il travaille régulièrement depuis de longues années. Dans un premier temps, le rappeur de Miami a expliqué qu'il avait tout fait pour aider l'artiste canadien à développer sa carrière et que, maintenant qu'il était une superstar, le 6 God savait s'en souvenir et avait de la reconnaissance. Fat Joe a continué dans cette voie et a posé de nouvelles questions au Bawz parmi laquelle on trouve celle-ci qui a retenu l'attention du public : "C'est quoi votre relation entre Drake et toi ? Laisse-moi finir... Drake est possiblement la personne la plus difficile à contacter et soyons clairs, chaque morceau qu'il fait termine numéro 1, il est juste le Michael Jackson de son époque". Une comparaison osée que Fat Joe s'est vu renvoyer dans les dents par les internautes.