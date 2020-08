XXL révèle sa liste des Freshman 2020

Une belle cuvée !

Même si 2020 restera décidément une année particulière, il y a des choses immuables comme la liste des Freshman du magazine XXL. Même si le coronavirus a ralenti tout le monde, particulièrement dans le monde de la musique, XXL a tenu malgré tout à organiser la classe 2020 des Freshman.

Et cette année, de nombreuses régions des Etats-Unis sont mises à l'honneur. NLE Choppa est de Memphis tandis que Calboy et Polo G représente Chicago. Lil Tjay et Fivio Foreign sont de New York tandis que Baby Keem vient de Las Vegas. Le Sud n'est pas oublié avec Chika de Montgomery en Alabama ou Mulatto et Lil Keed qui sont tous deux d'Atlanta. Jack Harlow représente Louisville, Rod Wave est originaire de Saint-Pétersbourg, en Floride et San Francisco est représenté par 24kGoldn qui a remporté le plus de votes pour remporter la dixième place de Freshman.

Pop Smoke aurait dû faire partie de cette classe. XXL raconte même l'avoir rencontré un mois avant sa mort pour lui proposer ce qu'il avait accepté avec joie. Malheureusement, les circonstances en ont voulu autrement... Et son aura plane sur cette classe 2020 et sur cette photo sur laquelle, malgré tout, il aurait dû apparaître.

Vous pouvez aussi voir les Freshmen en vidéo où ils abordent des sujets aussi divers que les récentes manifestations, le racisme, la brutalité policière, l'injustice sociale...





Félicitations à la classe 2020 XXL Freshman: NLE Choppa, Polo G, Chika, Baby Keem, Mulatto, Jack Harlow, Rod Wave, Lil Tjay, Calboy, Fivio Foreign, Lil Keed et 24kGoldn.