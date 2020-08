Selon Roddy Ricch, son prochain album sera un chef d'oeuvre !

Un sacré teasing !

Roddy Ricch a sorti son premier album "Please Excuse Me For Being Antisocial" en décembre 2019, mais il travaille déjà sur son prochain projet et, dans une interview à GQ, il a indiqué que ce serait un classique. Il a intérêt à se montrer à la hauteur après une déclaration pareille...

Dans cette même interview, il a aussi expliqué qu'il n'était pas pressé de le sortir pour le moment.

"Est-ce que je peux sortir un album maintenant ? Oui. Est-ce que je vais le faire ? Non. Il ne s'agit pas vraiment d'être prêt ou pas, c'est plus une question de timing. Je le sortirai quand j'en aurais envie. Le prochain album sera un chef-d'oeuvre à part entière avec une vraie idée et un vrai travail."



Evidemment, Roddy Ricch sort d'une année tellement exceptionnelle, il n'est pas vraiment étonnant qu'il se sente en confiance au point de qualifier son album de chef-d'oeuvre. En février, "Please Excuse Me For Being Antisocial" est devenu l'album qui a été le plus longtemps numéro un du Billboard 200 depuis "Get Rich Or Die Tryin'" de 50 Cent en 2003.

Bien que le confinement et la crise sanitaire liée au coronavirus aient fortement ralenti l'industrie de la musique, le rappeur de Compton pense que cette période l'a aidé à créer. Le temps libre lui a permis de plus réfléchir à sa musique.

"Peut-être que je fais un peu moins de musique, mais j'ai l'impression que pour moi en ce moment, moins c'est plus. Et je sais que, quand je rentrerai dans la cabine, je cracherai du feu. Je pourrais travailler pendant deux ou trois jours et faire 50 chansons. Et puis, je m'éloignerai pendant environ une semaine pour passer plus de temps à comprendre ce que je ressens et découvrir des choses différentes autour de moi."

Quoi qu'il en soit Roddy Rich surfe sur une impressionnante vague du succès. Il est toujours présent dans le Billboard Hot 100 avec "The Box" mais aussi avec ses feats avec DaBaby, NLE Choppa et Pop Smoke.

Il a raison d'être confiant car tout lui réussit actuellement mais on le sait bien, le plus dur c'est de confirmer. Et en annonçant un classique, il se met lui-même une sacrée pression !