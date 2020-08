The Weeknd tease un inédit durant son live TikTok

Les 24 dernières heures ont été un régal pour les fans de The Weeknd. Ils ont pu écouter le titre inédit de leur idole avec le regretté Juice Wrld, ils ont pu le voir sur TikTok durant un concert virtuel et ils ont pu entendre l'extrait d'un titre inédit teasé par le chanteur canadien à la fin de sa prestation sur le réseaux social.

Le concert virtuel de The Weeknd s'est déroulé cette nuit sur TikTok grâce à la technologie 3D. L'avatar du chanteur a emmené le public dans "un voyage épique". L'expérience a également introduit des défis avec des hashtags et des effets créatifs. Fort de son succès et de celui de son dernier album, le chanteur canadien a drainé un nombreux public à tel point qu'à un moment, l'application a tout simplement planté...

Tik Tok crashed after +200k people were in a live voting for The Weeknd to lick a frog #TheWeekndEXP pic.twitter.com/63PQyLzHze — chart data (@vlnxotwod) August 8, 2020

Cette expérience était aussi l'occasion pour The Weeknd de collecter des fonds pour l'association Equal Justice, qui vise à mettre fin à l'incarcération de masse et aux châtiments excessifs, entre autres objectifs de justice raciale et économique. Les fans pouvaient faire un don ou acheter du merchandising directement inspiré The Weeknd Experience et TikTok a également contribué.