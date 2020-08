Cardi B vient-elle de mettre fin à son beef avec Nicki Minaj ?

Dans un interview, Bardi reconnaît la domination de Barbie.

On pensait que Nicki Minaj et Cardi B était en beef depuis des années et que leur rivalité n'avait aucune chance de s'arrêter même si la femme d'Offset le jugeait "superflu" Mais dans une récente interview, Bardi a reconnu que Nicki Minaj, récemment critiquée pour son feat avec 6ix9ine, dominait toujours le game et lui a déclaré tout son respect. L'apaisement est au programme...

Dans un entretien avec Nadeska sur Apple Music's Beats 1, celle qui cartonne avec son dernier single "WAP", semble enterrer la hache de guerre avec Barbie. Sans la nommer, Cardi salue pourtant une rappeuse pour sa longévité et son impact sur le rap game. Tout le monde a reconnu l'auteur d'"Anaconda", jugez plutôt.

"Quand j'étais plus jeune... quand j'avais 6, 7, 8 ans, il y avait beaucoup de rappeuses et puis il y a un moment où il n'y avait plus du tout de rappeuses. Je continuais à rejouer des chansons du début des années 2000 [...] Et puis, il y a une rappeuse qui a dominé pendant très longtemps et elle reste toujours dominante."

Que ceux qui n'y voient pas une référence à Nicki Minaj lève le doigt. Barbie a débuté sa carrière au début des années 2000 et s'est imposée rapidement comme la figure féminine incontournable du rap game. Rapidement signée par Lil Wayne sur Young Money, elle a continué son ascension et chacun de ses albums ou de ses titres sont vite devenus des événements.

Quand Cardi B est arrivée, tout le monde y a eu vu, à juste titre, une rivale pour Nicki Minaj. Même flow agressif, gros talent également, même attitude sexuellement provocatrice. Les deux femmes sont devenues rivales malgré elles puis les choses se sont envenimées puisqu'elles ont également toutes les deux un fort caractère. Cela a abouti à une altercation physique en 2018 lors de la soirée Harper's Bazaar Icons au Plaza Hotel de New York pendant la Fashion Week. Depuis 2019, les choses ont semblé se tasser mais la tension restait forte. Cette sortie de Cardi B est-elle un premier pas vers une réconciliation ? On l'espère ! Imaginez un feat entre les deux rappeuses les plus dominantes du moment, ce serait quand même quelque chose d'incroyable non ?