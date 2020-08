Jul : ce que l'on sait sur sa compilation spéciale Marseille

Un très gros projet !

Le dernier album de Jul n'a jamais aussi bien porté son nom. "La Machine", non contente de froisser une nouvelle fois les charts s'est déjà remise en route. En effet, de nombreuses rumeurs attribuent à Jul la préparation d'une compilation 100% Marseille avec tous les rappeurs que comptent la cité phocéenne. On y retrouverait donc Alonzo, Naps, SCH, la FF, IAM, Elams, Soso Maness, Kofs et plein d'autres.

Ce sont nos confrères de Rapelite qui, les premiers, ont eu vent de cette compilation et en ont parlé sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Selon eux, la compilation s'appelerait "13 Organisé" et regrouperait tout ce que Marseille compte de rappeurs. A la liste déjà donnée, on peut ajouter Carré Rouge, l'Algerino et le Ghetto Phénomène... Un clip regroupant Jul, Naps, Sch, Elams, Kofs et Houari du Ghetto Phénomène aurait même déjà été tourné.