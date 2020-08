Rick Ross - 2 Chainz : leur Verzuz en vidéo

Encore un grand moment !

Les Verzuz créés par Timbaland et Swizz Beatz sont en train de devenir des institutions dans le rap américain. Après des affiches de feu comme DMX/Snoop, Jadakiss vs Fabolous, John Legend et Alicia Keys ou encore la mythique confrontation entre Babyface et Teddy Riley, c'était au tour de Rick Ross et de 2 Chainz de se challenger cette nuit.

Les deux artistes étaient ensemble en studio avec un DJ chacun et ils ont envoyé des gros classiques de leurs répertoires respectifs le tout en ambiançant les morceaux. Ils les ont même totalement rappé pour certains alors qu'au début, ils étaient calmes dans leurs chaises. Ensuite, les stripteaseuses sont arrivées et ça a dégénéré en concours de twerk... Il faut dire que la musique des deux hommes s'y prête particulièrement bien.

2 Chainz a balancé des succès comme "No Lie", "It’s a Vibe," I'm Different, "Birthday Song" et "I Luv Dem Strippers"; tandis que Rozay nous a donné "Hustlin", "Aston Martin Music", "Stay Schemin" ou encore "The Devil Is a Lie". Il a aussi profité du moment pour nous faire découvrir un inédit, "Pin Me to the Cross" ce à quoi 2 Chainz a répliqué avec la nouveauté "Money Maker", un featuring avec Lil Wayne.

Lors de l'after-party, Rick Ross a aussi diffusé un couplet inédit d'un titre de Kanye West qui aurait dû figurer sur l'album "The Life of Pablo". Et franchement, c'était lourd !