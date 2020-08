PLK surprend : il annonce la sortie d'"Enna", son deuxième album

Le projet sera libéré le 28 août.

Alors qu'il surfe encore sur l'énorme succès de sa mixtape "Mental", sortie il y a un peu moins d'un an, PLK continue d'avancer et annonce que son deuxième album, "Enna" sortira le 28 août prochain. Ce projet se présente déjà comme un des opus événements de la rentrée.

Alors que les rappeurs aiment bien distiller des informations au compte-goutte, PLK a tout balancé d'un coup : le titre, les feats et le tracklisiting. A ses côtés, on retrouvera donc Niska, Hamza, Heuss L'enfoiré et Rim'K. Le projet contiendra 18 morceaux et sera disponible dès le 28 août. Platine avec son premier album, "Polak", le rappeur espère faire aussi bien avec "Enna" dont on attend déjà beaucoup. Suite à cette annonce, on pouvait déjà mesurer l'engouement du public qui était déjà très nombreux à l'avoir précommandé.

Pour cette annonce, PLK avait les choses en grand en donnant rendez-vous à ses fans les plus durs sur un site spécialement créé pour l'occasion. A l'époque de "Mental", il avait distribué des billets aux 5000 premiers acheteurs. Sur celui-ci se trouvait un code qui leur donnait accès à un site internet éphémère contenant toutes les informations sur "Enna".