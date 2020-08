The Weeknd en live sur TikTok !

Un show virtuel à ne pas manquer.

Le confinement a eu ceci de bien qu'il a permis de multiplier les expériences. Et même si le déconfinement est là, certains problèmes ne sont pas réglés comme la possibilité de faire des concerts. Si Young Thug ou Travis Scott ont pu s'exprimer sur "Fornite", Alonzo dans "GTA" et beaucoup d'autres artistes sur Instagram Live, notamment durant les Verzuz, la question reste encore en suspens. Alors, The Weeknd dont le dernier album, "After Hours" est un carton mondial va lui se lancer sur TikTok. Et il a intérêt à faire vite car Trump envisage de bannir l'application des Etats-Unis.

Ce concert exceptionnel aura lieu de vendredi 7 août à partir de 20h30, heure de la côte Est des Etats-Unis. "The Weeknd Experience" verra un avatar du chanteur prendre la scène d'assaut et il sera également possible de suivre le concert en réalité augmentée.